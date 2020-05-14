Похоже, Intel выполнила эксклюзивный заказ Apple и выпустила специально для нее высокопроизводительные мобильные процессоры Ice Lake 10-го поколения. Они предназначены эксклюзивно для установки в ноутбуки Apple.

Согласно публикации издания NotebookCheck, из базы данных Intel ARK был изъят процессор Intel Core i7-1068G7, место которого занял 28-ваттный чип Core i7-1068NG7, изготовленный по 10-нанометровому техпроцессу. По имеющейся информации, смена маркировки указывает на резервирование этого CPU для нужд Apple. Ожидается, что в дальнейшем он будет изготавливаться эксклюзивно для новой линейки лэптопов MacBook Pro, как и Core i5-1038NG67.

Процессоры Intel для устройств с Windows подразделяются на две основные категории: модели с TDP 15 Вт, используемые в ультрабуках, и модели с TDP 45 Вт для более мощных мобильных компьютеров, таких как XPS 15 и Razer Blade 15. Модели с TDP 28 Вт пока встречаются только в ноутбуках от Apple.

Intel не впервые выпускает эксклюзивные процессоры для Apple. MacBook Air, представленный компанией в конце 2018 года, был оснащён 7-Вт процессором Core i5-8210Y, всем остальным был доступен 5-Вт Core i5-8200Y. Такая же ситуация и с MacBook Air этого года, которые получили 10-Вт процессоры Ice Lake-Y, в то время как в устройствах других производителей устанавливаются 9-Вт чипы.