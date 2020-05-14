Согласно условиям сделки, студия Ридли Скотта «Scott Free Productions» будет заниматься производством различных телевизионных проектов для Apple TV+. Сумма сделки не разглашается, но источники издания Variety говорят, что речь идет о семизначной цифре.

Студия Скотта, основанная им в 1995 году, работала над такими сериалами и фильмами, как «Гладиатор», «Марсианин», «Бегущий по лезвию 2049», «Хорошая жена», «Человек в высоком замке», «Террор» и множестве других.

За свою 25-летнюю историю, «Scott Free Productions» более 100 раз была номинирована на премию «Эмми» и 22 раза её получала. Помимо этого, у студии 28 номинаций на премию «Золотой глобус».

Ближайшим кинопроектом самого режиссёра стала историческая драма «Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном, которую он снимает для Disney. В своё время Ридли Скотт снял для Apple культовый рекламный ролик «1984», посвященный компьютеру Macintosh.