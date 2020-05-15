Аналитик Минг-Чи Куо поделился очередным прогнозом относительно планов Apple. По его словам, компания выпустит новый 10,8-дюймовый iPad во второй половине 2020 года, а за ним последует новый iPad mini с размером экрана от 8,5 до 9 дюймов.

iPad текущего, седьмого поколения, был анонсирован в сентябре 2019 года. Рынок принял его достаточно прохладно. По сути выпущенная тогда модель представляла собой не очень существенное обновление предыдущей модели - планшета iPad шестого поколения. Обновление состояло в том, что был немного увеличен размер экрана до 10,2 дюйма и появился ряд новых аксессуаров. Вычислительная же часть осталась прежней и перешла от iPad шестого поколения - в модели был установлен процессор A10 Fusion.

Две новые модели iPad последуют продуктовой стратегии iPhone SE, в которой будут использоваться доступная цена и производительные процессоры. Есть предположение, что увеличенный дисплей удалось установить в корпус предыдущего размера за счет уменьшения размера рамок и устранения кнопки «Домой». Основным поставщиком сенсорных панелей будет GIS.

Информацией о новом iPad также поделился инсайдер L0vetodream. По его данным, iPad восьмого поколения будет представлен до конца 2020 года и получит чип A12 Bionic, который используется в iPhone XS, XS Max и XR, а также в iPad Air и iPad mini 2019 года.

Также Куо сообщил, что в обозримом будущем компания может представить Apple Glasses — гарнитуру дополненной реальности, слухи о которой ходят уже много лет. Аналитик обозначил сроки как «не ранее 2022 года». Эта версия отчасти согласуется с информацией от Bloomberg — информагентство ранее сообщало, что «очки» поступят в продажу в 2023 году.