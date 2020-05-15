В Apple подтвердили покупку стартапа NextVR - поставщика контента для устройств виртуальной и дополненной реальности. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Первые слухи о возможной покупке NextVR появились в апреле, но до недавнего времени сделка не была завершена. По сообщениям инсайдеров, Apple потратила около $100 млн долларов на покупку стартапа.

NextVR, в первую очередь, известна тем, что предоставляет возможности VR для работы с известными гарнитурами от Sony PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft и Lenovo. Кроме того, компания также имеет запатентованную технологию, которая позволяет масштабировать видеопотоки, которая очень полезна для трансляции музыкальных и спортивных событий в высоком качестве на VR-шлемах. Вдобавок специалисты NextVR занимались разработкой системы трекинга в формате шести степеней свободы (6DoF), чтобы пользователи могли более естественно ощущать себя в виртуальном пространстве. В целом, NextVR имеет 40 технологических патентов.

По данным PitchBook, NextVR привлекла $ 116 млн. и располагала штатом в 201 сотрудников на 2019 год. Многие из инвесторов стартапа были связаны с индустрией развлечений, включая совладельца Golden State Warriors Питера Губера, Comcast Ventures и Time Warner Investments.

В настоящий момент на главной странице сайта NextVR висит текст со следующим содержанием: «NextVR выбрала новое направление. Спасибо всем нашим партнёрам и поклонникам со всего мира за вашу неоценимую роль в создании этой удивительной платформы для спорта, музыки и развлечений в виртуальной реальности».

Слухи о том, что в Apple разрабатывают устройство для виртуальной и/или дополненной реальности ходят уже не первый год. Подкреплял их неоднократно и глава компании Тим Кук, называвший AR перспективной технологией. Вполне возможно, что именно NextVR займется созданием контента для будущей новинки.