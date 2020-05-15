Основной производственный партнёр Apple - Foxconn - объявил о снижении прибыли за первый квартал 2020 года почти на 90% из-за негативного влияния глобального кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Выручка компания сократилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль упала на 90%, до $70,3 млн. Это самые низкие показатели Foxconn с 2000 года.

В Foxconn объяснили, что причиной столь серьезного падения стали ограничения, которые были введены в Китае на фоне сложной эпидемиологической обстановки. Foxconn пришлось закрыть свои заводы по указанию властей. За счет этого темпы производства значительно снизились, что привело к падению чистой прибыли.

Тем не менее тайваньская компания отмечает, что худшее уже позади, и Foxconn стабилизируется во втором квартале 2020 года. Представители компании ожидают, что выручка покажет двузначный рост по сравнению с первым кварталом текущего года, хотя она, скорее всего, будет ниже, чем в 2019 году.

Хотя в Китае пандемия коронавируса уже почти закончилась, Foxconn все еще применяет меры предосторожности на своих производственных линиях по сборке iPhone. На этих линиях будут собирать iPhone 12, который, как недавно сказали в Foxconn, выйдет этой осенью без задержек.