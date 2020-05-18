Apple снова открывает свои магазины в разных странах после того, как они были вынуждены закрыться из-за карантина во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в открытом письме вице-президента Apple по розничной торговле Дейдры О'Брайен.

О'Брайен уточнила новый порядок работы магазинов с учетом эпидемиологической безопасности. Покупателям перед входом надлежит надеть маску, которую в случае отсутствия выдадут сотрудники магазина. Клиентам также будут измерять температуру тела. В магазине одновременно смогут находиться столько покупателей, сколько требуется продавцам для индивидуального обслуживания. Также в компании обещают тщательно очищать все поверхности, с которыми взаимодействуют покупатели.

На данный момент из всех 511 магазинов Apple в мире остаются закрытыми около 80%. В начале мая компания запустила работу магазинов в штатах Айдахо, Южная Каролина, Алабама и Аляска. В ближайшее время планируется открыть ещё 25 американских, 12 канадских и 10 итальянских розничных точек. Помимо этого, Apple открыла магазины в Китае, Южной Корее и Германии. Ожидается, что до конца недели будет открыто уже порядка 130 розничных магазинов.

По словам Дейдры, они смогут вернуться к полноценному режиму работы только после снижения опасности распространения коронавируса. На данный момент компания ориентируется на статистику заболеваемости и придерживается рекомендаций органов здравоохранения. При необходимости магазины будут снова закрыты.