Издатель игр Ubisoft Entertainment подал в федеральный суд Лос-Анджелеса иск против Apple и Google. Издатель обвиняет эти корпорации в распространении через свои цифровые магазины «поддельной» игры Area F2, которая якобы целиком скопирована с популярного сетевого шутера Tom Clancy’s Rainbow Six Siege от Ubisoft.

Как заявила Ubisoft в своём иске в суд, Area F2 практически во всём копирует Rainbow Six Siege — «от экрана с выбором оперативников до заставки с итогами матча». Компания также подчеркнула, что её конкуренты постоянно пытаются воспользоваться популярностью Rainbow Six Siege и завладеть вниманием и деньгами игроков её тактического шутера.

Area F2 разработала студия Qooka Games, которую в 2017 году приобрел китайский холдинг Alibaba. Шутер анонсировали в конце 2019-го, а 16 апреля начался открытый бета-тест.

Ранее Ubisoft обращалась к Google и Apple с требованием удалить Area F2 из онлайн-магазинов Google Play и App Store за нарушение авторских прав. Однако французский издатель получил отказ. После этого представители Ubisoft решили обратиться в суд Лос-Анджелеса.

При этом указано, что Ubisoft в суд непосредственно на Qookka Games не подавала. Однако ресурс MacRumors отмечает: поскольку компания юридически находится в Китае, судебное дело против нее может быть затруднительным.