Китай готов принять ряд контрмер против американских компаний в ответ на планы по блокированию поставок полупроводников китайской компании Huawei. Техкомпании США могут войти в список "ненадежных организаций", могут начаться расследования и введение ограничений в отношении таких американских компаний, как Apple, Cisco, Qualcomm, а также приостановление закупки самолетов Boeing, сообщил изданию Global Times источник, близкий к китайскому правительству.

По его словам, «Китай начнет бесконечные расследования в отношении этих компаний, что, в свою очередь, подорвет доверие инвесторов и сократит их доходы на китайском рынке». Представителям американского бизнеса, попавшим в китайский «черный список» грозит потеря не только огромного рынка сбыта продукции, но и значительных производственных мощностей. Так, в I квартале 2020 г. выручка Apple от продаж в Поднебесной составила 14,8% от суммарной. По состоянию на июнь 2019 г., более 90% всей продукции корпорации собиралось в Китае.

Однокристальные платформы Qualcomm чрезвычайно популярны среди местных производителей, а ведь Китай сейчас еще и самая передовая страна по внедрению 5G — технологии, на которую Qualcomm делает большую ставку. Cisco тоже явно не заинтересована в потере столь крупного рынка, и уж тем более Boing, которая сейчас находится в глубочайшем кризисе из-за ситуации с коронавирусом в мире и проблемами с Boeing 737 MAX.

Вместе с тем оказаться в китайском «черном списке» рискуют не только технологические гиганты, но и небольшие американские фирмы, которые наиболее чувствительны к неопределенности. Более того, такие фирмы составят основу списка. По мнению Гао Линьюня, эксперта Пекинской академии общественных наук, после введения ограничительных мер эти компании окажутся на грани полного краха. Он также отметил, что такие контрмеры могут послужить предупреждением «первого уровня» для американской стороны.