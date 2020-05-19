Специальный эпизод комедийного сериала для Apple TV+ «Мифический квест: Пир ворона» будет посвящён актуальной работе на удалёнке в условиях пандемии. Серия, которая так и называется — «Карантин», выйдет 22 мая.

По сюжету компания, работающая над культовой онлайновой игрой «Mythic Quest: Raven's Banquet», вынуждена разойтись по домам. Но работу никто не отменял, и её сотрудники и руководители пытаются наладить удалённый производственный процесс. Это, разумеется, будет непросто.

Как пишет издание Deadline, этот эпизод создали полностью в условиях карантина при помощи iPhone. Над ним актёры и съёмочная группа также работали удалённо, находясь в разных странах.

В интервью создатель шоу и актёр Роб МакЭлхенни рассказал, что съёмочная группа «Мистического квеста» смогла снять новую серию всего за пару дней. "К счастью, мы живём в то время, когда у каждого есть камера в кармане. Наличие iPhone вместе с изобретательностью нашей команды позволило сделать нам этот уникальный эпизод всего за несколько дней", - сказал Макэлхенни.

Сериал «Мифический квест: Пир ворона» вышел на Apple TV+ в феврале. Apple уже продлила его на второй сезон.