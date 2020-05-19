Инсайдер и видеоблогер Джон Проссер, который в прошлом уже обнародовал точную информацию о некоторых продуктах Apple, в новом видео на своём Youtube-канале раскрыл ряд подробностей об очках дополненной реальности Apple.

По словам блогера, в каждую линзу очков будет встроен дисплей, однако при этом они будут выглядеть как самые обычные оптические очки, а не «безумная технология». Другим интересным моментом является то, что в Apple Glass, вероятно, не будет камер из-за соображений конфиденциальности. Вместо них они будут оснащены датчиками LiDAR (как у iPad Pro 2020) для измерения пространства и расстояний, что нужно для функции AR.

Проссер также считает, что управлять очками можно будет с помощью жестов. Если мы уже привыкли к людям, которые разговаривают «сами с собой» на улице по AirPods, то, возможно, придется привыкать и к прохожим, размахивающим перед собой руками.

Очки будут полностью зависеть от iPhone и работать только в паре с ним, как это было реализовано в первой серии Apple Watch. Также устройство может получить поддержку беспроводной зарядки. Проссер полагает, что новый аксессуар назовут Apple Glass.

Проссер утверждает, что видел ранний прототип очков — и он «чертовски красив». У него была пластиковая рамка, но в финальном продукте может использоваться металл. Оправа, как ожидается, будет иметь более «квадратный» дизайн, а не традиционный овал, который нередко появлялся в более ранних концепциях Apple Glass.

По данным Проссера, Apple Glass станут крупнейшим анонсом в сегменте носимой электроники со времён Apple Watch. Apple заинтересована в широкой доступности и массовой аудитории, поэтому первое поколение умных очков будет не настолько дорогим, как ожидается. По данным инсайдера, цена Apple Glass составит всего 499 долларов.

Первоначально Apple планировала представить очки после фирменного «One More Thing» на сентябрьской презентации новых iPhone, однако, из-за пандемии компания может отложить их релиз до марта 2021 года. При этом выход очков на рынок ожидается только в четвёртом квартале 2021 года, либо даже первом квартале 2022 года.