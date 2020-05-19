Бывший редактор TechCrunch Джош Констайн в своем блоге рассказал, какие обновления могут появиться в операционной системе iOS 14. Источником информации стала внутренняя сборка iOS 14.

Среди обновлений можно выделить AR-приложение Gobi, которое позволит сканировать QR-коды. Оно сможет считывать как традиционные QR-коды, так и в уникальном дизайне от Apple. Для примера представлены скриншоты: эти коды открывают страницы Mac Pro и Apple Watch в Apple Store, страницу фильма «Звездные войны: Изгой один» в iTunes Store и страницу авторизации карты Starbucks.

Как следует из участков кода приложения, Gobi сможет фиксировать данные о местоположении, например, чтобы позволить клиентам получать скидки в определенных точках Starbucks.

Приложение «Локатор», которое в iOS 13 заменило программу «Найти iPhone», в следующей версии операционной системы получит новые звуки и вибрации. Судя по всему, «Локатор» будет «играть» с пользователем в некоторое подобие «горячо-холодно»: при приближении к устройству, которое хочет найти пользователь, начнет проигрываться определенная мелодия, которая будет меняться при удалении от искомого гаджета.

Ожидается, что Apple покажет первую бета-версию iOS 14 на июньской WWDC.