Грядущие iPhone 12 могут лишиться комплектных наушников EarPods, следует из отчёта авторитетного аналитика Мин-Чи Куо. Apple якобы хочет простимулировать продажи беспроводных AirPods.

Куо предполагает, что Apple будет активно продвигать или предлагать скидки на AirPods в нынешний предпраздничный сезон, и до 2021 года выхода новых моделей AirPods или AirPods Pro не ожидается.

Также аналитик представил ожидаемые показатели продаж AirPods и AirPods Pro. Он считает, что во втором квартале количество отгруженных наушников снизится с 24,2 млн до 17,2 млн единиц, однако к концу года спрос на AirPods восстановится из-за снижения их стоимости. Всего за год, по его мнению, Apple продаст 93,8 миллионов пар наушников.

Проводные наушники входят в комплект iPhone с момента поступления в продажу самой первой модели этого смартфона. Ведь изначально Apple позиционировала iPhone как эволюцию музыкального плеера iPod. После выхода iPhone 7 в комплекте появились наушники EarPods с разъемом Lightning.