Apple выпустила финальные версии iOS 13.5 и iPadOS 13.5 для всех пользователей. Апдейты уже доступны на всех поддерживаемых устройствах, их можно установить в системном приложении «Настройки».

Главное, что принесла iOS 13.5, это обновлённый алгоритм распознавания пользователей по лицу при использовании защитной маски. Когда iPhone обнаружит, что пользователь носит маску и не сможет распознавать его по глазам, он сразу же откроет экран ввода пароля. Учитывая отзывы пользователей, эта новая опция разблокировки iPhone получилась действительно удобной. Кроме того, стал доступен фирменный API от Apple и Google для приложений по отслеживанию заражённых COVID-19.

Кроме того, этом обновлении добавлена возможность управлять автоакцентированием окон во время групповых вызовов FaceTime, чтобы видео не меняло размер, когда участник говорит. В США добавлена возможность автоматического обмена информацией о состоянии здоровья и другой важной информацией из вашего медицинского удостоверения со службами неотложной помощи при осуществлении экстренного вызова.

Apple Music теперь позволяет поделиться информацией о проигрываемом треке в историях Instagram. Для этого в окне воспроизведения нужно нажать кнопку «Поделиться» и выбрать соответствующий раздел, после этого будет создана карточка с названием песни, альбома и интерактивным фоном.

Помимо iOS 13.5 и iPadOS 13.5, Apple выпустила iOS 12.4.7 для старых устройств (iPhone 5s, 6/6s, iPad Air, mini 2/3). Там нет никаких нововведений, только обновления системы безопасности.