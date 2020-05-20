Студия Sony Pictures приняла неожиданное решение - окончательно отказаться от проката военной драмы «Грейхаунд», главную роль в которой исполнил Том Хэнкс. Вместо этого, как сообщает издание Deadline, она переуступила проект потоковому сервису Apple TV+.

Первоначально Sony планировала выпустить «Грейхаунд» в прокат 8 мая, а затем из-за пандемии коронавируса перенесла премьеру на 12 июня — ближе к уикенду Дня отца (19-21 июня). Когда стало понятно, что и в эти дни кинотеатры еще не откроются, дата премьеры осталась открытой.

Кинолента с Томом Хэнксом в главной роли стала крупнейшим приобретением стремящейся утвердиться на рынке компании Apple. Сумма сделки составила порядка 70 миллионов долларов, при этом за фильм развернулся настоящий аукцион среди ведущих онлайн-кинотеатров. Дата премьеры будет объявлена позднее, но, судя по всему, релиз онлайн не заставит себя долго ждать.

Фильм, действие которого происходит во время Второй мировой войны, расскажет о капитане американского эсминца «Грейхаунд» Эрнесте Краузе, воевавшего в Северной Атлантике. Капитан сражается не только с немецкими подводниками, уничтожающими американские и британские корабли, но и с собственными сомнениями и внутренними демонами.

Экранную компанию звезде «Форреста Гампа» в картине составили Элизабет Шу («Пацаны»), Стивен Грэм («Острые козырьки»), Мануэль Рульфо («Призрачная шестерка») и Карл Глусман («Любовь»). Режиссером выступил Аарон Шнайдер («Похороните меня заживо»), а сценарий по роману Сесила Скотта Форестера «Добрый пастырь» написал лично Хэнкс.

Также Хэнкс лично одобрил сделку по передаче прав на фильм. Примечательно, что «Грейхаунд» станет первым фильмом актёра, который попадёт на стриминговый сервис минуя кинотеатры.