Специалисты Федерального бюро расследований США после нескольких месяцев безуспешных попыток смогли взломать по крайней мере один из двух iPhone, принадлежащих Мохаммеду Саиду Аль-Шамрани, виновнику стрельбы на военно-морской базе Пенсакола во Флориде в декабре прошлого года.

В связи с этим генеральный прокурор США Уильямс Барр сделал заявление, что разблокировка смартфона стала возможна благодаря таланту и отличной работе специалистов ФБР. И благодарить Apple тут не за что. Из-за упрямства компании из Купертино правоохранители только потеряли время и были истрачены бюджетные средства на разблокировку смартфона.

Apple предоставила ФБР данные, принадлежащие Аль-Шамрани в сервисе iCloud, но отказалась помочь следователям в получении доступа к памяти iPhone. В заявлении, сделанном ранее в этом году, компания сообщила, что, хотя она была «потрясена» новостью о нападении террористов на военно-морскую базу, создавать бэкдор для iOS не будет, так как дорожит доверием и безопасностью пользователей и серьёзно относится к национальной безопасности.

На прошедшей в понедельник пресс-конференции генеральный прокурор США Уильям Барр и директор ФБР Кристофер Рэй выразили сильное разочарование в связи с позицией Apple. Барр уверен, что «технологические компании способны создавать безопасные продукты, которые защищают информацию пользователей, и в то же время позволяют правоохранительным органам получать доступ, когда это разрешено судьей».

Кристофер Рэй раскритиковал технологические компании в целом, назвав их действия лицемерием. По его словам, они громко ратуют за шифрование, которое защищает даже от судебного ордера, но «с радостью подстраиваются под авторитарные режимы, когда это соответствует их бизнес-интересам».

С аналогичной ситуацией Apple столкнулась в 2016 году, когда федеральный судья США постановил, чтобы компания помогла ФБР разблокировать iPhone 5c, принадлежащий стрелку из Сан-Бернардино Сайеду Фаруку. Apple тогда отказалась выполнять предписание, отметив, что это создаст «опасный прецедент». В том случае ФБР тоже нашло способ получить доступ к данным, хранящимся в памяти iPhone.