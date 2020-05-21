Apple оснастит все смартфоны из линейки iPhone 12 обновленной широкоугольной камерой с семилинзовым объективом. Согласно данным тайваньского издания DigiTimes, Apple заказала производство таких объективов у своих производственных партнеров - компаний LG Innotek, Sharp и O-film Tech.

Сенсорами южнокорейского производителя будут оснащаться условные iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с 6,1- и 6,7-дюймовыми дисплеями соответственно. Ожидается, что поставки камер LG для новых смартфонов Apple составят 35–40 миллионов единиц до конца текущего года. Sharp и O-film будут поставлять сенсоры для более дешёвых 5,4- и 6,1-дюймовых iPhone 12. Суммарное количество камер, которые Apple закупит у этих компаний, составит примерно 50-55 миллионов единиц. Предполагается, что около 70 процентов из них придётся на модули производства Sharp. Сообщается, что производство камер для новых iPhone начнётся в июле, а сборка iPhone 12 — в сентябре-октябре.

Семилинзовый объектив обеспечит камеры новых iPhone заметно улучшенным качеством съемки. Использование объектива нового типа позволит добиться меньших искажений и уменьшить хроматические и сферические аберрации.

Apple может значительно увеличить разрешение основных широкоугольных камер во всех новых смартфонах, запланированных к запуску в 2020 году. Утечки указывают на вероятность появления в новых iPhone камер с разрешением 64 Мп против 12 Мп, используемых в актуальных флагманских моделях iPhone. Однако инсайдеры подчеркивают, что увеличенное разрешение основных камер будущих iPhone пока не подтверждено окончательно.