Последнее время люди, купившие AirPods Pro, стали обращать внимание на то, что их наушники собраны не в Китае, а во Вьетнаме.

Таким образом информация о переносе производства, циркулировавшая до сих пор в интернете, получила свое подтверждение. Судя по всему, Apple будет постепенно снижать свою зависимость от китайского рынка.

Компания начала испытывать производство во Вьетнаме ещё год назад, а в декабре 2019 стало известно о привлечении дополнительных инвестиций для расширения линий. Две недели назад агентство Nikkei сообщило, что вьетнамские заводы приступили к массовому производству AirPods ещё в марте.

Наращивать производство в другой стране Apple заставляет не столько пандемия, сколько торговая война между США и Китаем. На данный момент Поднебесная пока не ввела жёстких санкций против американских компания, но это может случится в любой момент.