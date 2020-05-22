Adobe добавила в новую бета-версию своей популярной программы для монтажа и редактирования видео Premiere Pro поддержку аппаратного графического ускорителя Afterburner, который можно опционально приобрести с новым Mac Pro.

Afterburner — это аппаратный графический ускоритель, созданный на базе FPGA или программируемой схемы ASIC. Задействуя более миллиона логических клеток, он может обрабатывать до 6,3 миллиарда пикселей в секунду. В Mac Pro он способен управлять шестью потоками ProRes RAW 8K или 23 потоками ProRes RAW 4K. А значит, мощь процессорных ядер высвобождается для ещё большего объёма задач. В один Mac Pro можно установить до трех карт Afterburner.

Как сообщает Adobe на своём форуме, поддержка Afterburner доступна в Premier Pro 14.3.0 и выше. В настоящее время поддерживается только ускорение декодирования кодеков ProRes 4444 и 422, а поддержки ProRes RAW пока нет.

Чтобы задействовать поддержку Afterburner, необходимо в видеоприложениях Adobe After Effects, Media Encoder и Premiere Pro выбрать визуализатор Metal, использующий графическое ускорение (эта настройка обычно активна по умолчанию). В настоящее время Adobe отлаживает обновление с помощью бета-тестеров, и может пройти некоторое время, прежде чем все пользователи Premiere Pro получат это обновление.

Полная поддержка ускорителя Afterburner доступна всем приложениям Apple, которые воспроизводят файлы ProRes или ProRes RAW. Среди них Final Cut Pro X, «Движение», «Компрессия» и плеер QuickTime.