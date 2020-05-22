Инсайдер и блогер Джон Проссер рассказал в подкасте Cult of Mac, что Apple работает над выпуском ограниченной серии умных очков дополненной реальности, которые выглядят как очки Стива Джобса. Эта особая модель будет называться «Steve Jobs Heritage Edition».

По словам Проссера, лимитированная версия Apple Glass будет чем-то вроде золотых Apple Watch Edition, вышедших в 2015 году. Их цена будет гораздо выше, чем у обычных Apple Glass, которые, по слухам, будут стоить 499 долларов.

«Они также работают над прототипом Steve Jobs Heritage Edition, — сказал Проссер. — Это похоже на историю с Apple Watch Edition — золотой вариацией первых Apple Watch за безумные 10.000 долларов. Некоторым нравится идея с данью памяти Стиву Джобсу, но, скорее, это выглядит как маркетинговая уловка».

Проссер не знает, из какого материала сделают эту лимитированную версию и сколько она будет стоить. Информатор уверил, что видел прототип обычной версии умных очков Apple и назвал их «чертовски красивыми», похожими на классические Ray-Ban Wayfarers или на очки, которые носит Тим Кук.

Инсайдер добавил, что на момент запуска Apple Glass их можно будет сравнить с первыми Apple Watch. То есть очки будут полностью функциональными, однако со временем выйдут новые версии, которые улучшат их возможности.

Примечательно, что редактор издания Bloomberg Марк Гурман скептически отнесся к новым данным, касающимся Apple Glass, и назвал их "полной выдумкой". По словам Гурмана, Apple в будущем представит два разных устройства: гарнитуру комбинированной AR/VR реальности в 2021 году и отдельно AR-очки, выпуск которых состоится в 2022 или 2023 году.