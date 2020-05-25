Стали известны предположительные цены на все модели iPhone 12. Их озвучил известный американский инсайдер и блогер Джон Проссер.

Ожидается, что смартфоны новой серии будут представлены в четырех вариантах — iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7). Смартфоны получат процессор с чипом Apple A14, обновленные OLED-экраны, улучшенные камеры и свежий дизайн. Они также смогут работать в сетях 5G.

iPhone 12 с дисплеем 5,4 дюйма в алюминиевом корпусе и с двойной основной камерой будет поддерживать 5G в диапазоне ниже 6 ГГЦ (Sub-6 GHz). На выбор — устройства с хранилищами на 128 ГБ и 256 ГБ. Их стоимость — $649 и $749 соответственно.

Модель iPhone 12 Max с дисплеем 6,1 дюйма обладает теми же характеристиками, что и ее младший брат, но стоить будет дороже — $749 за версию 128 ГБ и $849 — за 256 ГБ.

iPhone 12 Pro снабдят оперативной памятью объёмом 6 ГБ, а также камерой с лидар-сенсором. Корпус сделают стальным. У модели будет три варианта хранилища — на 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Стоимость составит $999, $1099 и $1299.

И, наконец, топовый флагман — iPhone 12 Pro Max с дисплеем 6,7 дюйма. Цена трех вариантов, предположительно, $1099 (128 ГБ), $1199 (256 ГБ) и $1399 (512 ГБ).

Точная дата презентации смартфонов пока не известна. Сообщалось, что компания Apple покажет iPhone 12 в сентябре, однако из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса, мероприятие и запуск телефонов в продажу могут отложить до октября.