По сообщению издания Vice, доступ к ранней сборке iOS 14 есть у хакеров, исследователей безопасности и блогеров как минимум с февраля. На этот раз, в отличие от предыдущих лет, утекли не скриншоты и часть кода, а полноценная версия обновления, которую можно установить на смартфоны.

По имеющейся информации, кто-то в Китае приобрёл за несколько тысяч долларов iPhone 11, предназначенный только для разработчиков. На смартфоне была установлена ранняя сборка iOS 14 от декабря прошлого года. После этого программное обеспечение было продано ряду компаний.

Данные, например, попали специалистам с ресурса 9to5Mac. За последние несколько месяцев ресурс опубликовал много информации о возможностях iOS 14. Стало известно, что в iOS 14 могут появиться полноценные виджеты на главном экране iPhone, обновленный раздел с обоями, по меньшей мере два новых приложения и другие нововведения.

Журналисты Vice тоже получили копию iOS 14 и передали её компании SIXGEN, которая специализируется на информационной безопасности. Директор SIXGEN по киберпродуктам Райан Дафф полагает, что релизная версия iOS 14 будет сильно отличаться от той, которая утекла, но его всё равно впечатлил объём информации, которая была раскрыта тестовым обновлением. В то же время он сомневается, что эта утечка упростит хакерам или джейлбрейкерам их работу и позволит взломать iOS 14.

Также журналисты Vice провели расследование и нашли по меньшей мере трёх человек, заполучивших в своё распоряжение копию iOS 14. Один их них рассказал, что прошивку открыто продают в интернете. Например, в Twitter соответствующие объявления можно найти по хэштегу #AppleInternals.

Apple комментировать ситуацию отказываются. Согласно источникам, компания нашла утекшую сборку и сейчас анализирует её, чтобы к моменту релиза закрыть все возможные бреши в безопасности.