Apple собирается встроить датчик уровня света в одну из следующих моделей беспроводных наушников AirPods. Об этом говорится в последнем отчете DigiTimes.

Какие конкретно функции появятся в AirPods благодаря датчикам освещенности не уточняется. По прогнозам зарубежных СМИ, в первую очередь, новые датчики позволят отслеживать движения головы пользователя.

Не исключено, что датчики света могут быть связаны с функциями мониторинга здоровья, например, с определением частоты сердечных сокращений или насыщением крови кислородом. Пульсовые оксиметры обычно работают с пальцем, который нужно приложить к сенсору. Они пропускают инфракрасный свет через кровеносные сосуды, а датчик света вычисляет объём кислорода в крови в зависимости от количества света, проходящего через палец. Эти датчики также могут измерять пульс. По такому же принципу работают в больницах импульсные оксиметры, которые крепятся к уху, только вместо пальца, они пропускают свет через мочку уха.

По словам издания, Apple для этих целей уже сделала заказ у тайваньской фирмы ASE technology. Более того, партнер американской компании, якобы, уже начал закупать под это дело специальное оборудование. Ожидается, что такие датчики могут появиться в AirPods в течение ближайших двух лет.