По словам инсайдера Fudge, Apple отказалась от выпуска iPhone 12 с разъёмом USB Type-C — новые телефоны получат привычный Lightning. Вместе с тем это будет последняя модель iPhone, оснащённая портом для зарядки.

Инсайдер утверждает, что Apple забраковала прототип смартфона с портом USB-C. В 2020 году компания выпустит аппарат с разъемом Lightning, однако это будет последний iPhone с подобным интерфейсом. Поколение смартфонов 2021 года будет оснащено технологией Smart Connector, благодаря которой гаджет полностью избавится от разъемов и станет беспроводным.

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning



Oh well, at least smart connector on 13 series — Fudge (@choco_bit) May 25, 2020

Похожее решение уже применяется в нескольких моделях iPad: на крышке планшета есть магнитные контакты для подключения клавиатурного чехла. Подобная площадка также есть у смартфона Essential PH-1: с её помощью можно подключать VR-камеру или аудиомодуль для более качественного звука.

Это также означает полный отказ от проводных наушников — подключить переходник на 3,5 мм будет некуда.

Минг-Чи Куо утверждает, что флагманская модель iPhone 2021 года будет использовать для связи с внешним миром исключительно беспроводные интерфейсы. Зарядка, как предполагается, будет возможна только при помощи беспроводных станций с поддержкой стандарта Qi. Smart Connetor будет применяться только для подключения внешних аксессуаров и восстановления программного обеспечения устройств.