По словам инсайдера Fudge, Apple отказалась от выпуска iPhone 12 с разъёмом USB Type-C — новые телефоны получат привычный Lightning. Вместе с тем это будет последняя модель iPhone, оснащённая портом для зарядки.

Инсайдер утверждает, что Apple забраковала прототип смартфона с портом USB-C. В 2020 году компания выпустит аппарат с разъемом Lightning, однако это будет последний iPhone с подобным интерфейсом. Поколение смартфонов 2021 года будет оснащено технологией Smart Connector, благодаря которой гаджет полностью избавится от разъемов и станет беспроводным.

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning



Oh well, at least smart connector on 13 series