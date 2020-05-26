На днях пользователи iPhone и iPad столкнулись с проблемами при открытии некоторых приложений. Apple подтвердила, что это было связано с ошибкой iOS, которая уже исправлена. Однако в чём именно была проблема, компания не уточнила.

В конце прошлой недели пользователи iPhone сообщили о том, что некоторые приложения перестали запускаться. При попытке открытия затронутых проблемой приложений появлялось сообщение о том, что приложение больше не предоставляется пользователю и его необходимо купить или загрузить повторно. Проблема наблюдалась на устройствах с iOS 13.4.1 и iOS 13.5.

При этом речь идёт о большом количестве приложений — ресурс MacRumors сообщает о «сотнях» обновлений, включая даже те приложения, которые были недавно обновлены пользователями. Во многих случаях даты релиза обновлений стоят старые — до десяти дней.

Apple перевыпустила обновления для многих приложений, которые могли перестать запускаться. Пользователям необходимо установить последние обновления в App Store для устранения проблем с запуском приложений.

По одной из версий, дело было в истекших сертификатах. В результате, Apple пришлось перевыпустить обновление с действующим сертификатом для каждого из пострадавших приложений, чтобы решить проблему.