Российские технологические компании обратились в Госдуму с просьбой внести изменения в законопроект о борьбе с пиратским контентом в мобильных приложениях. Участники рынка предлагают ограничить возможности Роскомнадзора блокировать приложения, пишет "Коммерсант".

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении 27 мая, профильный комитет не поддерживает его смягчение. Принятие инициативы потребует от Apple и других владельцев магазинов приложений инвестиций в модерацию контента в России и создаст для них юридические риски, предупреждают эксперты.

Авторы писем — Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Американская торговая палата в России, которая представляет интересы 500 компаний из США, Европы, России и других стран.

Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, если в течение суток владелец приложения не отреагирует на обращение Роскомнадзора, ведомство может попросить о блокировке оператора связи или владельца магазина приложений — App Store, Google Play и Huawei AppGallery. Сам магазин не сможет ограничить доступ к отдельному материалу в приложении, поэтому должен будет удалить его целиком, пояснил газете ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян.

В организации предлагают запретить блокировать приложение целиком при наличии технической возможности ограничить доступ к конкретному контенту в нём. Кроме того, представители отрасли просят увеличить срок рассмотрения претензий правообладателей и уведомлений Роскомнадзора до девяти рабочих дней. Наконец в Американская торговой палате предложили предусмотреть механизмы, стимулирующие правообладателей обращаться не сразу к магазину приложений и в суд, а к разработчикам.

Как пишет «Коммерсант», ни комитет по информационной политике, ни Минкомсвязь не поддержали направленные им предложения ассоциаций. Об этом изданию сообщил глава комитета Александр Хинштейн. Он заявил также, что целью инициативы является блокировка конкретных материалов, которые нарушают авторские права, а не самих приложений. Однако нет возможности запретить Роскомнадзору блокировать приложение полностью, так как заблокировать отдельные материалы может быть технически невыполнимо.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов заявил, что в текущей версии законопроект ударит по всей IT-индустрии, включая международных игроков в лице Apple и Google, крупных отечественных разработчиков и небольшие компании, выпускающие приложения.