Apple выпустила финальную версию операционной системы macOS 10.15.5 Catalina, реализовав в ней несколько новых функций. Одна из них призвана продлить срок службы батареи MacBook.

Новая функция «Отслеживание состояния аккумулятора» призвана продлить общую продолжительность жизни ноутбуков Apple, снизив скорость старения аккумуляторов. Для этого анализируется текущее состояние аккумулятора и режимы зарядки, а затем используется интеллектуальное управление зарядкой.

Таким образом, в некоторых случаях 100-процентный уровень заряда батареи может означать вовсе не максимальный уровень заряда, а максимально допустимый уровень для продления срока службы аккумулятора. Иными словами, батарея заряжена не на 100% полной ёмкости, а на 100% от того заряда, который она должна принять для продления срока её работы.

Активировать или деактивировать функцию отслеживания состояния аккумулятора можно в разделе «Экономия энергии» системных настроек. Там доступно меню «Состояние аккумулятора» и флажок «Отслеживание состояния аккумулятора». Опция включена по умолчанию при обновлении на macOS 10.15.5.

«Отслеживание состояния аккумулятора» работает на ноутбуках с поддержкой Thunderbolt 3 (это все модели MacBook Pro, вышедшие с 2016 года, и все версии MacBook Air, выпущенные с 2018 года). Помимо функции отслеживания состояния аккумулятора, в macOS 10.15.5 появилась новая опция для контроля выделения говорящего собеседника в FaceTime, точная настройка калибровки для Pro Display XDR, а также исправлен ряд ошибок, включая проблему с зависанием Finder при больших объемах передачи данных на томах RAID.