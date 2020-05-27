Швейцария стала первой страной, в которой начали использовать инструментарий разработки Apple и Google по выявлению людей с коронавирусом и сдерживанию пандемии. В стране уже запустили мобильное приложение, которое сейчас доступно для госслужащих, медицинских работников и военных. Позднее его смогут скачать все желающие.

Приложение называется SwissCovid. BBC отмечает, что перед широким запуском программа должна получить одобрение швейцарского парламента. Как ожидается, это произойдет к середине июня.

Благодаря новой системе - Exposure Notification API - пользователи смогут узнать о потенциальных контактах с заболевшими коронавирусной инфекцией. Приложение распознает, когда два человека находятся достаточно близко и долго друг к другу для возможной передачи коронавируса. Если в дальнейшем у одного из этих людей выявят COVID-19, система должна загрузить на сервер историю его контактов по Bluetooth за последние 14 дней. После этого другие люди, с которыми он контактировал, получат уведомление о потенциальном риске заражения.

Что важно, сами Google и Apple никаких программ не создают, а предоставляют только технические средства для разработчиков, которые те могут интегрировать в официальные приложения медицинских организаций.

Второй страной, которая выпустит похожее приложение с использованием системы отслеживания контактов от Apple и Google, станет Латвия. В данном случае команда разработчиков может действовать без парламентского голосования и надеется представить свое приложение Apturi Covid широкой публике уже в четверг.