Согласно отчёту аналитической компании Omdia, iPhone 11 стал бесспорным лидером по количеству проданных смартфонов в первом квартале этого года. При этом несмотря на пандемию, поставки iPhone 11 в первом квартале 2020 года почти на 6 млн единиц превысили количество проданных iPhone XR в первом квартале 2019 года.

В период с января по март Apple отгрузила 19,5 миллиона единиц iPhone 11. Агентство отметило, что самый доступный на тот момент флагман компании оказался на первом месте с огромным отрывом от остальных. На второй позиции с показателем 6,8 миллиона штук оказался аппарат Samsung Galaxy A51, на третьем — устройство Xiaomi Redmi Note 8, которое разошлось тиражом 6,6 миллиона экземпляров.

Объём продаж iPhone XR, который был самым продаваемым смартфоном в первом квартале прошлого года, за первые три месяца текущего года достиг 4,7 млн экземпляров. Что касается других моделей iPhone текущего поколения, то объём поставок iPhone 11 Pro в квартале составил 3,8 млн единиц, а iPhone 11 Pro Max — 4,2 млн единиц.

Помимо этого в десятку вошли ещё три смартфона Samsung - Galaxy A10s (7-е место, 3,9 млн штук), Galaxy S20+ 5G (9-е место, 3,5 млн) и Galaxy A30s (10-е место, 3,4 млн). Премиальный аппарат Galaxy S20+ 5G стал самым популярным гаджетом на рынке среди устройств с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Смартфоны Apple неизменно возглавляют глобальный рейтинг продаж либо занимают минимум вторую строчку уже более пяти лет, отмечают исследователи Omdia. Успех компании они объясняют тем, что она сосредоточена на выпуске относительно узкого модельного ряда смартфонов, которые привлекательны для широкой аудитории и продаются в больших объёмах.