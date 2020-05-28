Apple приобрела канадский стартап Inductiv, занимающийся разработками в сфере машинного обучения. Он пополнил солидный список небольших компаний из этой отрасли, купленных Apple в последние годы, пишет Bloomberg.

Представители Apple подтвердили агентству Bloomberg факт сделки, не уточняя суммы и другие детали. В пресс-службе отделались стандартной отговоркой, что "Apple время от времени приобретает технологическое компании, однако мы не обсуждаем цели покупок и наши планы".

Инженерная команда Inductiv, базирующаяся в г. Ватерлоо (Канада), специализируется на применении ИИ к автоматизации обнаружения и исправления ошибок в данных. Очистка данных важна для машинного обучения — популярной разновидности ИИ, позволяющей программному обеспечению улучшать себя с минимальным человеческим вмешательством. Деятельность канадского стартапа также попадает в категорию науки о данных, ключевого элемента более широкой стратегии машинного обучения Apple.

По данным агентства, команда специалистов Inductiv сосредоточится на работе с голосовым ассистентом Siri и над другими проектами Apple в области машинного обучения и аналитики данных.

Интересно, что ранее сооснователь Inductiv Кристофер Ре также основал ИИ-стартап Lattice Data, который Apple купила в 2017 году. При этом неясно, присоединился ли Ре и другие сооснователи Inductiv к команде Apple.

Apple ранее приобрела целый ряд компаний, занимающихся искусственным интеллектом и данными, включая Tuplejump, Laserlike, Turi и Perceptio. В этом году компания купила Voysis для улучшения распознавания речи в Siri, разработчика популярного приложения с погодой для iPhone Dark Sky и стартап в сфере виртуальной реальности NextVR.