Джулио Зомпетти, разработчик, который коллекционирует прототипы устройств Apple, поделился в своём Твиттере фотографиями плеера iPod touch третьего поколения с камерой, расположенной в центральной верхней части задней панели.

По словам Зомпетти, на фотографиях изображён прототип третьего поколения iPod touch, так и не поступивший в производство. Главной особенностью устройства стало отверстие для камеры на задней крышке, отсутствующее у серийной модели. Устанавливать их в фирменные плееры компания начала лишь с четвёртого поколения iPod touch, представленного в сентябре 2010 года.

Зомпетти утверждает, что задолго до релиза у Apple был готовый прототип iPod touch с камерой, но руководство корпорации решило «придержать» эту опцию, которая в итоге была реализована лишь годом позже. При этом разборка плеера показала, что размещение внутренних элементов iPod Touch третьего поколения действительно указывает на возможность установки камеры, которой так и не суждено было появиться в этой модели гаджета.

Этот прототип достался Зомпетти, можно сказать, по счастливой случайности — его выставил на продажу магазин электроники, который собирался отправить устройство на переработку. Сейчас это один из самых ценных экспонатов в его коллекции.