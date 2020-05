Джулио Зомпетти, разработчик, который коллекционирует прототипы устройств Apple, поделился в своём Твиттере фотографиями плеера iPod touch третьего поколения с камерой, расположенной в центральной верхней части задней панели.

По словам Зомпетти, на фотографиях изображён прототип третьего поколения iPod touch, так и не поступивший в производство. Главной особенностью устройства стало отверстие для камеры на задней крышке, отсутствующее у серийной модели. Устанавливать их в фирменные плееры компания начала лишь с четвёртого поколения iPod touch, представленного в сентябре 2010 года.

Best unit of my whole collection.#prototype #iPod touch 3 with rear camera, a feature that wasn’t present on the related production device.#AppleInternal #Apple #AppleCollection pic.twitter.com/SeVxBvTL8w