Apple купила права на новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Робертом де Ниро и Леонардо Ди Каприо в главных ролях, пишут со ссылкой на источники The Wall Street Journal и The Deadline.

В проекте было заинтересовано несколько студий и стрим-сервисов, включая Netflix, но в конечном счете он достался Apple. В ближайшее время компании планируют окончательно завершить сделку, по условиям которой Paramount выпустит фильм в прокат, после чего он выйдет на Apple TV+.

В 2016 году кинокомпания Imperative Entertainment купила права на книгу «Убийцы цветочной луны» и смогла убедить Скорсезе и Леонардо Ди Каприо взяться за фильм. После этого работа над ним была передана компании Paramount, которая недавно предложила режиссеру найти дополнительные источники финансирования из‑за разросшегося бюджета (его оценивают примерно в 200 млн долларов). Представители Скорсезе провели встречи с несколькими крупными голливудскими игроками, по результатам которых договоренность была достигнута с Apple.

Фильм является экранизацией одноименного бестселлера Дэвида Гранна о событиях начала 1920-х годов. В центре сюжета — серия убийств индейцев осейджи в штате Оклахома, на территории которых открыли большие запасы нефти. Журнал Time поместил «Убийц цветочной луны» в топ-10 нон-фикшн книг 2017 года.

Создатели «Убийц цветочной луны» определенно остались в выигрыше. Сначала фильм получит широкий прокат от Paramount, а затем выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. У Скорсезе уже есть опыт сотрудничества с онлайн-платформами: в прошлом именно Netflix профинансировали его масштабного «Ирландца», который в итоге был номинирован на 10 премий «Оскар». Наверняка наличие таких партнеров, как Apple, поможет новому проекту режиссера выстрелить не менее громко.