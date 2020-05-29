Apple начала продавать в своём официальном магазине восстановленные iPhone XR. Их стоимость примерно на 16% ниже цен на новые устройства.

Цена на модель с 64 гигабайтами составляет $499 — это на $100 ниже по сравнению с новым iPhone XR. Модель на 128 ГБ хранилища оценена в $539, что на $110 дешевле нового XR с таким же вариантом памяти.

В дополнение к моделям с ёмкостью флеш-памяти 64 и 128 Гбайт также доступны восстановленные iPhone XR с флеш-накопителем на 256 Гбайт, хотя с сентября 2019 года модели с таким объёмом флеш-памяти были сняты с производства. Их цена составляет $629.

На данный момент восстановленные модели XR доступны только в американской версии магазина Apple. Они официально появятся и в России, но только в магазинах электроники: на сайте Apple их будет купить нельзя.

Восстановленные смартфоны отличаются от новых аппаратов тем, что были в использовании, однако перед повторной продажей получили новый корпус. Визуально, кроме белой коробки вместо цветной, комплект восстановленного iPhone не отличается от комплекта обычного девайса — в него входят адаптер на 5 ватт, провод Lightning и наушники EarPods. Также на подобный смартфон распространяется стандартная гарантия.