На Apple приходится треть рынка носимых устройств
Аналитическая компания IDC выпустила отчёт по мировому рынку носимой электроники. За первые три месяца 2020 года поставки носимых гаджетов составили 72,6 млн устройств, увеличившись на 29,7% относительно аналогичного периода 2019-го.
Бесспорным лидером глобального рынка является Apple, которая смогла нарастить поставки с 13,3 млн до 21,2 млн устройств, в результате чего её доля увеличилась с 23,7% до 29,3%. Всё благодаря Apple Watch, которые являются самыми продаваемыми умными часами. В течение квартала было отгружено 4,5 млн Apple Watch — это примерно 26,8% всего рынка. Также свою лепту в успех Apple внесли AirPods — их поставки выросли.
На втором месте оказалась китайская Xiaomi, поставившая 10,1 млн устройств (рост в 1,5 раза), её доля на рынке выросла до 14% с 11,6% в первом квартале 2019 года. Третье место принадлежит Samsung. Она увеличила поставки с 5,0 млн штук до 8,6 млн штук. В результате доля южнокорейской компании увеличилась с 9,0% до 11,9%.
В первой пятерке оказались также Huawei и Fitbit. Объем поставок Huawei в январе-марте составил 8,1 млн устройств (рост в 1,6 раза), доля рынка компании выросла до 11,1% с 8,9% в первом квартале 2019 года. Fitbit оказалась единственной компанией в первой пятерке, сократившей поставки.
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