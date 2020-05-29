Аналитическая компания IDC выпустила отчёт по мировому рынку носимой электроники. За первые три месяца 2020 года поставки носимых гаджетов составили 72,6 млн устройств, увеличившись на 29,7% относительно аналогичного периода 2019-го.

Бесспорным лидером глобального рынка является Apple, которая смогла нарастить поставки с 13,3 млн до 21,2 млн устройств, в результате чего её доля увеличилась с 23,7% до 29,3%. Всё благодаря Apple Watch, которые являются самыми продаваемыми умными часами. В течение квартала было отгружено 4,5 млн Apple Watch — это примерно 26,8% всего рынка. Также свою лепту в успех Apple внесли AirPods — их поставки выросли.

На втором месте оказалась китайская Xiaomi, поставившая 10,1 млн устройств (рост в 1,5 раза), её доля на рынке выросла до 14% с 11,6% в первом квартале 2019 года. Третье место принадлежит Samsung. Она увеличила поставки с 5,0 млн штук до 8,6 млн штук. В результате доля южнокорейской компании увеличилась с 9,0% до 11,9%.

В первой пятерке оказались также Huawei и Fitbit. Объем поставок Huawei в январе-марте составил 8,1 млн устройств (рост в 1,6 раза), доля рынка компании выросла до 11,1% с 8,9% в первом квартале 2019 года. Fitbit оказалась единственной компанией в первой пятерке, сократившей поставки.