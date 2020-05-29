Анонс iPhone 12 ожидается лишь через полгода — по слухам, в этом году Apple выпустит свои новые смартфоны лишь в ноябре. Однако инсайдер Fudge опубликовал в своём Твиттере первую информацию о следующем смартфоне Apple, который появится в 2021 году.

Инсайдер опубликовал схематичный рисунок камеры условного iPhone 13 и описал датчики в ней. Камера устройства будет иметь четыре основных модуля. Вероятно, такие:

64-мегапиксельный широкоугольный объектив без оптического зума (1-кратный оптический зум) и с 6-кратным цифровым зумом;

40-мегапиксельный телеобъектив с 3- или 5-кратным оптическим зумом и 15- или 20-кратным цифровым зумом;

64-мегапиксельная анаморфная линза (2.1:1);

40-мегапиксельный ультраширокоугольный макрообъектив с оптическим обратным зумом .25x min;

Кроме этого, iPhone 13 будет оснащен 3D-сканером LiDAR. Впервые он может появиться в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, о чем раньше сообщили инсайдеры. 3D-сканер будет отвечать за точное определение расстояния до объектов, что улучшит портретные снимки и расширит возможности смартфона при работе в дополненной реальности.

Fudge отметил, что до релиза iPhone 13 осталось около полутора лет, и Apple может изменить компоновку сенсоров. Это только эскизы и что будет в окончательном варианте ещё не решили даже разработчики.