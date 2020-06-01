Специалист по безопасности из Дели Бхавук Джайн обнаружил уязвимость в системе авторизации «Вход с Apple». Как продемонстрировал хакер, для авторизации в чужой учётной записи достаточно только идентификатора электронной почты жертвы, причём эксплоит очень простой.

Запущенная в прошлом году функция «Вход с Apple» была представлена в качестве возможности авторизации с сохранением конфиденциальности, позволяя регистрировать учетные записи в сторонних приложениях без раскрытия адреса электронной почты.

В сущности, «Вход с Apple» работает так же, как аналогичные системы, предоставляемые Facebook и Google, однако разработчики Apple делают больший упор на конфиденциальность пользователя, борьбу со слежкой и спамом. Так, кнопку «Вход с Apple» можно интегрировать в любое приложение, и чаще всего, пользователю потребуется лишь пройти аутентификацию FaceID или Touch ID на своем устройстве, не раскрывая никаких личных данных и местоположения.

Джайн подробно описал работу уязвимости на своём сайте. Проблема возникла из-за того, что система Apple после ввода данных Apple ID не проверяла, запрашивает ли ключ JSON Web Token (JWT) тот же пользователь. JWT содержит конфиденциальную информацию, которую стороннее приложение использует для подтверждения личности пользователя, вошедшего в систему.

Отсутствие валидации позволяло злоумышленникам обмануть серверы Apple, предоставив им Apple ID, принадлежащий жертве, и вынудив сгенерировать JWT, который позволял бы, используя личность жертвы, войти в учетную запись стороннего приложения или сервиса.

Уязвимость была найдена ещё в апреле 2020 года — на данный момент Apple её устранила. В компании заявили, что нет никаких доказательств того, что какие-то учётные записи пострадали в результате уязвимости. За сообщение об ошибке Apple выплатила Бхавуку вознаграждение $100.000 в рамках программы Apple Security Bounty Program.