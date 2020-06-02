Apple увеличила стоимость апгрейда оперативной памяти в младших версиях MacBook Pro 13 в два раза. Повышение цены затронуло магазины Apple по всему миру.

Так, в США увеличение объёма оперативной памяти с 8 ГБ до 16 ГБ LPDDR3 2133 МГц теперь обойдётся в 200 долларов, тогда как ранее это стоило 100 долларов. В Европе цена поднялась со 125 евро до 250 евро, в Великобритании — со 100 до 200 фунтов. В России за увеличение оперативной памяти теперь нужно доплатить 20.000 рублей, а не 10.000 рублей как раньше.

Повышение цен также затронуло MacBook Air 2020 года и iMac, где дополнительные 8 ГБ оперативной памяти теперь тоже стоят 20.000 рублей.

Чем вызвано увеличение цен пока неизвестно, а Apple не дает официальных комментариев. Возможно, компания пошла на этот шаг чтобы подтолкнуть пользователей к покупке более дорогих моделей в стандартной комплектации.