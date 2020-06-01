Apple обратилась к LG Display с просьбой в кратчайшие сроки увеличить объёмы поставок дисплеев для iPad, чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос на планшеты в Азии. Считается, что основным фактором, спровоцировавшим резкий рост спроса на планшетные компьютеры Apple, является переход на дистанционное обучение и удалённую работу, вызванный вспышкой коронавируса.

По данным издания, LG Display начнёт поставки дисплеев для iPad уже в июне, и задействует производственные линии на полную мощность. Первоначально Apple сократила заказы на второй квартал 2020 года, ожидая значительное сокращение продаж планшетов из-за пандемии коронавируса. Однако к марту запасы iPad в Китае быстро закончились, поскольку планшеты стали оптимальным решением для перехода на удалённое обучение в школах.

Поставить нужное количество дисплеев необходимо до конца июня — это сложно, поскольку обычно на это уходит три месяца. Однако LG возьмётся за исполнение заказа, чтобы он не ушёл к конкурентам в лице BOE и Sharp, которые также являются поставщиками дисплеев для Apple.

Также сообщается, что LG станет одним из поставщиков 6,1-дюймовых дисплеев для предстоящего семейства iPhone 12. По предварительным данным, южнокорейская компания поставит Apple около 20 миллионов дисплеев для iPhone 12.