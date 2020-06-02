Израильский ресурс The Verifier со ссылкой на своего источника сообщает, что iOS 14 получат все модели, которые совместимы с iOS 13. Информация об этом была найдена в коде предрелизной версии прошивки.

Как поясняет ресурс, выпущенные в 2015 году iPhone 6S и 6S Plus по-прежнему популярны среди пользователей, поэтому Apple ещё на год продлит для них возможность обновляться. iPhone SE первого поколения также получит апдейт.

Таким образом, iOS 14, если верить источнику, можно будет установить на следующие устройства:

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 и 8 Plus

iPhone 7 и 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 6s и 6s Plus

iPod touch (7-го поколения)

Это не первый источник, который указывает на выход iOS 14 для всех смартфонов с поддержкой iOS 13. Ранее об этом сообщили инсайдеры китайского издания Trend Digital Station.

Ресурс отмечает, что это последняя версия iOS, которую будут поддерживать iPhone 6s, 6s Plus и iPhone SE 2016 года. Сведения о совместимости iPadOS 14 с планшетами пока неизвестны.

iOS 14 представят на конференции WWDC 2020, которая впервые пройдет онлайн. Мероприятие запланировано на 22 июня. По слухам, в обновлении появится поддержка виджетов для главного экрана, возможность менять браузер и почтовый клиент по умолчанию и другие изменения.