Apple выпустила обновление iOS 13.5.1 для iPhone, iPad и iPod touch, похоже, с единственной целью – исправить уязвимость, используемую недавним джейлбрейком unc0ver.

По данным на сайте Apple, обновление устраняет уязвимость, которая «позволяла приложениям исполнять произвольный код с привилегиями ядра». Компания подтвердила, что из-за этого джейлбрейк смогли выпустить на актуальную версию системы.

Один из ключевых представителей команды unc0ver под ником Pwn20wnd подтвердил, что с выходом iOS 13.5.1 Apple действительно закрыла опасную дыру в операционной системе.

I can confirm the new *OS updates have patched the kernel vulnerability used by the #unc0ver jailbreak.



If you are on iOS 13.5, stay and save blobs.



If you are not on iOS 13.5, update to it with the IPSW using a computer while it is still being signed and save blobs. — @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) June 1, 2020

На данный момент Apple всё ещё подписывает iOS 13.5, поэтому у пользователей есть возможность откатиться с iOS 13.5.1, если им по какой-то причине будет нужен джейлбрейк.

Джейлбрейк unc0ver 5.0.0 был представлен на прошлой неделе и мог использоваться владельцами iPhone, работающими под управлением iOS 11 и более поздних версий для обхода ограничений, заложенных Apple. Это стало первым возвращением джейлбрейка сразу на все поддерживаемые устройства Apple за многие годы.