Apple закрыла уязвимость для джейлбрейка unc0ver в iOS 13.5.1

Apple выпустила обновление iOS 13.5.1 для iPhone, iPad и iPod touch, похоже, с единственной целью – исправить уязвимость, используемую недавним джейлбрейком unc0ver.

По данным на сайте Apple, обновление устраняет уязвимость, которая «позволяла приложениям исполнять произвольный код с привилегиями ядра». Компания подтвердила, что из-за этого джейлбрейк смогли выпустить на актуальную версию системы.

Один из ключевых представителей команды unc0ver под ником Pwn20wnd подтвердил, что с выходом iOS 13.5.1 Apple действительно закрыла опасную дыру в операционной системе.

На данный момент Apple всё ещё подписывает iOS 13.5, поэтому у пользователей есть возможность откатиться с iOS 13.5.1, если им по какой-то причине будет нужен джейлбрейк.

Джейлбрейк unc0ver 5.0.0 был представлен на прошлой неделе и мог использоваться владельцами iPhone, работающими под управлением iOS 11 и более поздних версий для обхода ограничений, заложенных Apple. Это стало первым возвращением джейлбрейка сразу на все поддерживаемые устройства Apple за многие годы.

Источник: 9to5mac

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