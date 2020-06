Apple выпустила обновление iOS 13.5.1 для iPhone, iPad и iPod touch, похоже, с единственной целью – исправить уязвимость, используемую недавним джейлбрейком unc0ver.

По данным на сайте Apple, обновление устраняет уязвимость, которая «позволяла приложениям исполнять произвольный код с привилегиями ядра». Компания подтвердила, что из-за этого джейлбрейк смогли выпустить на актуальную версию системы.

Один из ключевых представителей команды unc0ver под ником Pwn20wnd подтвердил, что с выходом iOS 13.5.1 Apple действительно закрыла опасную дыру в операционной системе.

I can confirm the new *OS updates have patched the kernel vulnerability used by the #unc0ver jailbreak.



If you are on iOS 13.5, stay and save blobs.



If you are not on iOS 13.5, update to it with the IPSW using a computer while it is still being signed and save blobs.