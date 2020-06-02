Японский сайт Mac Otakara опубликовал наглядное сравнение полноразмерных макетов всех четырех моделей iPhone 12, созданных на основе утечек CAD-чертежей и информации из цепочки поставок Apple.

Согласно предыдущим утечкам, в новую серию войдут сразу четыре модели iPhone 12: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro, а также iPhone 12 Pro Max с диагональю экрана 6,7-дюйма. По данным сетевых информаторов, две младшие модели получат двойную основную камеру, а Pro-версии обзаведутся тройным модулем.

Выложенные фотографии и видео подтвердили, что новинки получат угловатый дизайн в стиле iPhone 4 и планшетов iPad Pro. Также смартфоны сохранят коннектор Lightning.

По данным Mac Otakara, слот для SIM-карты переедет с правой грани смартфонов на левую и разместится под кнопками регулировки громкости. Скорее всего, это изменение связано с размещением модуля антенны 5G, который, как ожидается, получат все четыре модели iPhone 12. В макетах также разное количество отверстий для динамиков и микрофонов с каждой стороны.

Интересно, что самый крупный iPhone 12, по информации Mac Otakara, получит экран диагональю 6,5 дюйма, а не 6,7, как предполагалось ранее.

О дате презентации новых смартфонов точной информации пока нет, но большинство источников сходятся во мнении, что её могут перенести на октябрь.