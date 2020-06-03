По информации отраслевых источников, Apple инвестирует свыше 330 миллионов долларов в строительство нового завода по выпуску micro-LED дисплеев для своих продуктов, включая iPhone, iPad, MacBook и другие гаджеты.

Партнерами Apple в этом проекте выступают две тайваньские компании: Epistar (крупнейший тайваньский производитель светодиодов) и AU Optronics (тайваньский производитель ЖК-панелей). Предприятие будет расположено в Лонгтанском филиале Научного парка Синьчжу.

К преимуществам micro-LED относят лучшую контрастность, более глубокий черный цвет, а также меньшее время отклика и более высокую энергоэффективность. От широко распространенной сейчас технологии OLED перспективная альтернативная micro-LED выгодно отличается повышенной яркостью (до 30 раз), пониженным энергопотреблением, но что более важно — такие дисплеи должны быть долговечнее и не подвержены выгоранию.

Руководство Apple уже некоторое время рассматривает micro-LED в качестве перспективной технологии для своих продуктов. Например, смарт-часов Apple Watch или ноутбуков MacBook Pro. Согласно отчету, из-за трудностей, возникающих при разработке технологии micro-LED, ранние прототипы будут опираться на mini-LED, которые являются промежуточным звеном на пути к технологии micro-LED.

По словам аналитика TFI Securities Мин-Чи Куо, компания планирует выпустит шесть продуктов с дисплеями mini-LED в 2020 и 2021 годах.