По данным японского ресурса MacOtakara, ссылающегося на китайских поставщиков, Apple всё же планирует отказаться от собственного Lightning-порта в следующем поколении iPad Air. Новинка будет построена на базе 11-дюймового iPad Pro, а её презентация может состояться во второй половине 2020 года.

Нынешняя модель iPad Air (третье поколение) наделена дисплеем Retina с технологией True Tone размером 10,5 дюйма по диагонали. Разрешение этой панели составляет 2224x1668 пикселей. Новый 11-дюймовый iPad Air 4 по общим габаритам будет сопоставим с предшественником: добиться этого удастся за счёт уменьшения ширины рамок вокруг дисплея.

Самое главное - на смену традиционному коннектору Lightning наконец придет симметричный порт USB Type-C. До сих пор купертиновцы устанавливали его исключительно в iPad Pro (начиная с 2018 года), остальные iPad получали Lightning. Аппаратной основой планшета станет чипсет A13 Bionic, который установлен в смартфонах серии iPhone 11 и iPhone SE (2020).

Кроме того, MacOtakara утверждает, что ‌iPad‌ mini 6-го поколения получит 9-дюймовый дисплей, но сохранит порт Lightning. Ожидается, новый ‌iPad‌ mini выйдет в 2021 году.