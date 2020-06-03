Помимо рейтинга производительности гаджетов, у бенчмарка AnTuTu есть рейтинг удовлетворённости пользователей - тем, насколько они довольны своими устройствами. Он составляется на основе статистики положительных отзывов владельцев.

В майском рейтинге iOS устройств первое место занял iPhone SE, выпущенный в 2016 году, с результатом 97,86% удовлетворенности владельцев. По сравнению с апрелем он потерял лишь 0,01%. Второе место за 10,5-дюймовым iPad Pro 2 - у него 97,48%. Замыкает тройку лидеров iPhone 6s Plus с результатом 97,22%.

Затем идут iPad Air 2 (97,09%), iPhone 6s (96,79%), iPhone 7 (95,8%), iPhone 7 Plus (93,75%), iPhone 8 (93,36%), iPad mini 5 (91,59%) и iPad 6 (90,97%).

Интересно, что новый iPhone SE выбыл из первой десятки. В прошлом месяце он появился в рейтинге на 8-м месте, а в мае упал сразу на 20-е. Его результат составил лишь 85,98%. AnTuTu отмечает, что в современных условиях мало кому может понравиться небольшой экран и огромные рамки по не самой низкой для смартфона цене.