Исследователи компании Avast обнаружили три мошеннических VPN-приложения для iOS-устройств, заставляющие пользователей купить платную подписку и списывающие средства один раз в неделю. По словам экспертов, приложения взимают повышенную плату за услуги, которые не предоставляются должным образом. Несмотря на высокий рейтинг, на деле они являются пустышкой.

Среди таких приложений были названы Beetle VPN, Buckler VPN и Hat VPN. После установки пользователь получает бесплатный доступ на три дня. По окончании пробного периода со счета пользователя начинают списывать по 10 долларов (около 700 рублей по нынешнему курсу) в неделю. Отмечается, что на самом деле подобные подписки стоят намного дешевле. При этом при запуске после оплаты подписки от пользователей требуют внести дополнительную плату за доступ.

Все приложения имеют оценки от 4,6 до 4,8 и включают восторженные отзывы, явно фейковые и накрученные. Подобные отзывы написаны будто под копирку, а между ними попадаются предупреждения о мошенничестве.

Данная разновидность вредоносного ПО называется "fleeceware" и появилась сравнительно недавно. Fleeceware-приложения используют юридические лазейки, связанные с механизмом пробного периода. Даже если после окончания бесплатного периода пользователь просто удалит такое приложение, не отменяя подписку, деньги за его использование продолжат списываться со счета.

Чтобы подтвердить свои догадки, эксперты Avast произвели контрольную закупку, оформив подписку на каждое из приложений. "Однако, когда они пытались использовать VPN, приложения снова предоставляли только варианты подписки, - рассказали в компании. - После попытки приобрести подписки еще один раз, исследователи Avast были уведомлены, что у них уже есть подписка. Установить VPN-соединение с помощью какого-либо приложения они так и не смогли".

Согласно данным Sensor Tower, компании, занимающейся маркетинговыми исследованиями и аналитикой мобильных приложений, эти приложения были загружены более 420.000, 271.000 и 96.000 раз соответственно в период с апреля 2019 года по май 2020 года.

Специалисты уведомили Apple о проблеме и рекомендовали пользователям внимательно следить за тем, какие суммы списываются с их счетов после окончания пробного срока.