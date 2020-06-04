Google добавила поддержку стандарта W3C WebAuth для защиты своих учётных записей при помощи физических ключей безопасности на iOS, который на сегодняшний день является самым современным стандартом безопасности для аутентификации без паролей. Apple поддерживает физические ключи безопасности, совместимые с NFC, USB и Lightning, начиная с iOS 13.3.

Благодаря этому нововведению пользователи iOS получили возможность использовать Google Titan Security Key с NFC для входа в личный аккаунт. USB-ключи, такие как YubiKey 5Ci, также можно использовать с iOS-устройствами, но для этого понадобится фирменный переходник Apple Lightning to USB Camera. Ключи с разъёмом Type-C могут быть подключены напрямую к iOS-устройствам с соответствующим гнездом, таким как iPad Pro.

Ранее Google предлагала для пользователей iOS ограниченную совместимость с физическими ключами: например, можно было соединить ключ Google Titan с iPhone по Bluetooth при помощи приложения Google Smart Lock.

Механизм работы такого гаджета довольно прост. Устройство генерирует уникальный ключ шифрования. После входа в учетную запись такой ключ будет использоваться в качестве дополнительной проверки. Ключ безопасности может быть связан с устройством для входа посредством Bluetooth или USB.