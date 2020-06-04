Инсайдер под ником L0vetodream раскрыл новые подробности о следующем поколении iPad. Согласно его данным, первый iPad Pro с процессором Apple A14X, технологией дисплея mini-LED и поддержкой 5G покажут в первом или втором квартале 2021 года.

Как утвеждает инсайдер, новые модели iPad Pro будут оснащены 5G-модемами Qualcomm Snapdragon X55, которые поддерживают как mmWave, так и частоты ниже 6 ГГц. Помимо этого, 12,9-дюймовые iPad Pro получат A14X - улучшенную версию еще неанонсированного Apple чипсета. Предположительно, этот процессор будет изготовлен с соблюдением норм новейшего 5-нм техпроцесса компанией TSMC.

По данным другого инсайдера под ником Fudge, две версии iPad Pro с процессорами A14x разрабатываются под кодовыми названиями J517 (11-дюймовый) и J522 (12,9-дюймовый).

В новых iPad Pro будут использоваться mini-LED-матрицы. Ожидается, что они будут обеспечивать более глубокий чёрный цвет, чем традиционные ЖК-дисплеи. Использование огромного количества светодиодов подсветки (в некоторых случаях до 10000), сможет обеспечить более яркую и насыщенную картинку, равномерную яркость по всей площади матрицы и чёрный цвет, приближённый к такому для OLED-панелей.

Данные L0vetodream и Fudge во многом совпадают с прогнозами, сделанными ранее аналитиком Мин-Чи Куо. В марте он сообщил, что поддержка mini-LED в ближайший год-два также будет реализована в iMac Pro, MacBook Pro и iPad mini. Однако Куо предполагает, что новые iPad Pro представят в III-м квартале этого года (вместе с iPhone 12, которым тоже прочат поддержку 5G), то время как инсайдеры ожидают релиз планшета в I-II-м кварталах 2021-го.