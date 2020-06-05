Агентство Bloomberg сообщает, что Apple скорее всего отложит запуск iPhone следующего поколения с сентября на октябрь 2020 года. Это стало известно из отчёта главы Broadcom Хока Тана перед инвесторами.

Broadcom является ключевым поставщиком модулей Wi-Fi для смартфонов Apple. Тан предупредил о том, что выручка в третьем финансовом квартале будет ощутимо ниже, чем предполагалось, так как «крупный североамериканский производитель телефонов» задержит выход «основного продукта». В то же время топ-менеджер заверил, что в четвертом квартале выручка существенно увеличится.

Никаких конкретных названий не прозвучало, однако у Broadcom не так много партнеров, подходящих под подобные определения. Кроме этого Тан отметил, что в новом продукте «ничего не изменится» ни с точки зрения дизайна, ни с точки зрения железа.

Для того, чтобы выпустить iPhone в сентябре как обычно, Apple должна была оплатить и получить всё необходимое уже сейчас. Но из-за пандемии производственный график сдвинулся на несколько месяцев — инженеры компании не могли попасть в Китай, чтобы завершить все приготовления и сборочную линию.

По информации Bloomberg, если Apple успеет наладить производство линейки iPhone 12 до середины лета, то компания может успеть провести презентацию смартфонов до конца сентября. Но старт продаж все равно придется отложить до октября — или возникнет дефицит.