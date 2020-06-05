Apple на протяжении восьми лет пытается отказаться от человеческого труда на этапе сборки своих гаджетов и вкладывает в это миллионы долларов. Однако добиться успеха в этом у нее пока не получилось – механические сборщики во многом уступают живым специалистам и не способны справиться даже с правильным нанесением клея.

О неудачном опыте Apple с автоматизацией производственных линий изданию The Information рассказал Дэвид Борн - бывший сотрудник компании-сборщика Foxconn и давнего партнера Apple, а ныне ученый Института робототехники Университета Карнеги-Меллона.

По словам Борна, в 2012 г. Тим Кук посетил экспериментальную линию Foxconn по сборке планшетов iPad. Действовавший на тот момент глава компании Терри Гуо пообещал ему, что к 2014 г. на конвейере будет задействован 1 млн роботов. Однако прогнозы Гуо не сбылись, и даже спустя семь лет после этого разговора - в 2019 г., на сборке техники Apple было задействовано менее 100 тыс. специальных машин.

Сама Apple также экспериментировала с робототехникой. В 2012 году руководство компании учредило секретную лабораторию неподалеку от штаб-квартиры. Перед инженерами была поставлена задача сократить объем человеческого труда наполовину - до 15 тысяч рабочих. Эта идея тоже не выгорела: промышленные роботы-манипуляторы не могли наносить клей с той же миллиметровой точностью, что люди, и не справлялись с тем, чтобы подобрать крошечные винтики и расположить их над отверстием под правильным углом. Как результат, лаборатория была закрыта в 2018 году, а часть её разработок была передана другим подразделениям.

В 2014 году Apple попыталась автоматизировать процесс сборки отдельных элементов 12-дюймового MacBook. Однако роботы плохо справлялись с задачами. Больше всего проблем возникало при сборке клавиатур. Роботы медленно и некачественно закручивали мелкие винты. При этом процесс осложнялся большим количеством крепежных элементов. В клавиатуре MacBook их было более 80. Вся система работала со сбоями, и живым людям нередко приходилось переделывать большую часть работы. В результате выпуск MacBook был отложен до 2015 года.

В любом случае, даже если бы машина заработала, с каждым новым устройством Apple пришлось бы заново проектировать автоматизированные линии. В то время как переобучить людей можно намного быстрее и дешевле.

Впрочем как минимум один полностью удачный опыт автоматизации в копилке Apple все-таки имеется, но со сборкой устройств он никак не связан. В 2016 году компания представила робота по имени Лиам, который занимается быстрой разборкой iPhone, а позже более усовершенствованную версию Дейзи.