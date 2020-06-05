Буквально на днях ресурс Mac Otakara демонстрировал макет будущего iPhone 12, а уже сегодня сравнил его с макетом iPhone 13, презентация которой состоится не ранее, чем в сентябре 2021 года.

Представитель ресурса сообщил, что макет получен от «источника из Alibaba», однако больше никаких подробностей не уточнил. Есть большая вероятность, что макет создан руками энтузиастов на основании слухов, утечек и их фантазии.

Если такой смартфон действительно находится в разработке Apple, то это будет компактный аппарат, который придет на смену 5,4-дюймовой модели, что станет частью семейства iPhone 12. Важное и приятное новшество — уход от «чёлки». Фронтальная камера спрятана в миниатюрной области в верхней части дисплея и, возможно, речь идет о подэкранном исполнении датчика. А еще компания рассматривает вариант ухода от системы Face ID.

На задней поверхности iPhone 13 только одно заметное нововведение. Смартфон оснащен пятью камерами, расположенными крестом. О планах Apple по оснащению iPhone 13 пятью камерами стало известно ранее. Помимо трех основных камер и 3D-сканера LiDAR, у смартфона появится отдельная камера, отвечающая за съёмку видео.

Еще у этого прототипа вместо фирменного разъема Lightning установлен более универсальный USB Type-C. При этом есть информация, что Apple в следующем году готовит смартфон полностью без разъемов и других отверстий — он может стать более премиальной моделью.

Своё видение iPhone 13 также продемонстрировал автор YouTube-канала ConceptsiPhone. По его мнению, смартфон Apple 2021 года получит выдвижной экран.