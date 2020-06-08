Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патент от Apple на технологию для создания «искусственных групповых селфи».

Из патента следует, что пользователи устройств Apple смогут пригласить нескольких человек для создания селфи, в котором людей в кадре "дорисует" программное обеспечение. Для этого каждый участник должен будет сделать селфи у себя на смартфоне, после чего алгоритм объединит несколько снимков в одно таким образом, чтобы результат был похож на обычное совместное селфи.

В документах отдельно описан интерфейс приглашения с возможностью принять или отказаться от группового селфи. При этом каждый участник снимка сможет сам выбрать расположение пользователей на изображении.

В качестве источников могут использоваться фотографии (в том числе из галереи смартфона), кадры из сохраненных видео или даже из видеозвонков. Пользователи смогут сохранить на свои устройства и оригинал селфи, и "синтетическую" групповую версию. Кроме того, каждый из участников фотосессии получит возможность расположить лица в групповом кадре на свое усмотрение.

Обработка селфи будет осуществляться на каждом устройстве отдельно: смартфоны уберут фон, а после этого все «очищенные» изображения будут передаваться на одно устройство, чтобы собрать групповое селфи на одном фоне. Для аккуратных вырезов и лучшего слияния с фоном устройства будут измерять глубину — вероятно, речь о той же технологии, по которой работают «Портреты».

Патент не связан с пандемией коронавируса и необходимостью соблюдать дистанцию: Apple подала заявку в июле 2018 года и получила одобрение 2 июня 2020 года. Компания может отказаться от практического использования описанной технологии.